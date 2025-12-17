إعلان

"الوزراء" يوافق على منحة بـ10 ملايين دولار لتنفيذ مشروعات تنموية بسوهاج

كتب : أحمد السعداوي

03:16 م 17/12/2025

مجلس الوزراء ارشيفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، في نطاق قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للنطاق المُستهدف، حيث تشمل المشروعات المُستهدفة ضمن الاتفاقية؛ إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وإحلال وتجديد المدرسة الأزهرية، وإنشاء مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإنشاء فصول دراسية كمدرسة مجتمعية، وإنشاء حديقة أطفال، ومشروع الأسواق المجتمعية، لصالح وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

مجلس الوزراء مشروعات تنموية سوهاج

أحدث الموضوعات

