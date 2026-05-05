أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا اليوم الثلاثاء، بمنع الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم من الظهور الإعلامي لمدة أسبوع.

وقال بيان للنقابة، إن الإعلامي تامر عبدالمنعم، مَثل مساء اليوم، أمام لجنة التحقيق بمقر نقابة الإعلاميين، للرد على ما نُسب إليه من مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في برنامجه "البصمة" المذاع على شاشة قناة الشمس.

وجاء ذلك بناءً على ما رصده المرصد الإعلامي التابع للنقابة من مخالفات مهنية، وفقًا لتقرير مدعوم بمقاطع فيديو، حيث باشرت لجنة التحقيقات أعمالها برئاسة الإعلامي محجوب سعده، وعضوية الإعلامي خالد فتوح، إلى جانب الهيئة القانونية للجنة.

وأوضح تقرير اللجنة ثبوت مخالفة الإعلامي تامر عبدالمنعم لميثاق الشرف الإعلامي، باب الواجبات، المادة رقم (7)، وعلى إثر ذلك، أصدر نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع تامر عبدالمنعم من الظهور الإعلامي لمدة أسبوع، تبدأ من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الهدف الأساسي للنقابة يتمثل في المتابعة المستمرة للأداء المهني للإعلاميين في الوسائل المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى أن المعيار الرئيسي لضبط الأداء الإعلامي هو ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادران عن النقابة والمنشوران في الجريدة الرسمية.

وأضاف سعده أن النقابة، من خلال هذه الإجراءات، تسعى إلى ضمان تقديم رسالة إعلامية منضبطة، وتوفير مناخ من الحرية المسؤولة لأعضائها ومنتسبيها.