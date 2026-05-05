فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن مباراة الأهلي وإنبي المرتقبة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي، و متأكد من فوز الزمالك على سموحة والأبيض سيكون بطل الدوري".

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة.

