أعلنت مصر للطيران، بالتعاون مع بوينج، تسلّم أول طائرة من طراز Boeing 737 MAX 8، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتحديث وتطوير أسطولها الجوي.

وتأتي الطائرة الجديدة ضمن عقد تأجير يشمل 18 طائرة من شركة SMBC Aviation Capital، لتكون بذلك أول طائرة من هذا الطراز تنضم إلى أسطول الناقل الوطني المصري.

مصر للطيران تستقبل أولى طائرات 737 ماكس

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في استراتيجية تحديث الأسطول، مشيرًا إلى أن الشراكة الممتدة مع شركة بوينج تعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأوضح أن إدخال طائرات 737 ماكس إلى الخدمة يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة سفر أكثر راحة وتميزًا للركاب، فضلًا عن دعم توجهات الشركة نحو الاستدامة، في ظل ما تتمتع به الطائرة من تكنولوجيا متقدمة وبصمة بيئية منخفضة.

وأشار إلى أن انضمام 18 طائرة من طراز 737 ماكس، إلى جانب الطائرات الحالية من نفس العائلة، يحقق قدرًا كبيرًا من الانسجام التشغيلي، حيث توفر الطائرات الجديدة كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، مع خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطرازات السابقة.

ومن المقرر تشغيل الطائرات الجديدة على الرحلات القصيرة والمتوسطة، ضمن خطة الشركة لتطوير شبكة خطوطها الجوية، إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، من بينها باريس وبروكسل وإسطنبول وفيينا.

ومن جانبه، أكد باري فلانري، رئيس العمليات التجارية بشركة SMBC Aviation Capital، أن تسليم أولى طائرات 737 ماكس يعكس التزام الشركة بدعم خطط مصر للطيران التوسعية، وتعزيز كفاءة أسطولها الجوي بأحدث الطرازات.

كما أوضح أنبيسي يتبارك، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في أفريقيا لدى بوينج للطائرات التجارية، أن هذا التسليم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة مصر للطيران، مشيرًا إلى أن الطائرة توفر مستويات متقدمة من الكفاءة والراحة، بما يلبي احتياجات شركات الطيران الحديثة.

وشهدت مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية مراسم تسليم الطائرة، بحضور وفد من مصر للطيران برئاسة أيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة، حيث نظمت شركة بوينج احتفالية بهذه المناسبة.

يُذكر أن مصر للطيران تُعد من أقدم مشغّلي عائلة طائرات 737 في أفريقيا، إذ يعود تاريخ تشغيلها إلى عام 1975، كما تواصل تشغيل طائرات حديثة من طراز Boeing 777 وBoeing 787 Dreamliner ضمن أسطولها.