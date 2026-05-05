كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن آليات عمل الوحدة الجديدة ومستقبل الاستثمارات الحكومية، معلنًا الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل كامل، تمهيدًا لطرحها رسميًا خلال أسبوعين.

وقال السيد، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة أوضاع الشركات المملوكة للدولة وسياسات إدارتها وتعظيم الاستفادة منها: "نحن الآن بصدد إجراء تحديث شامل لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وعرضها على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأشار إلى أنه من المتوقع إصدار الوثيقة رسميًا خلال 15 يومًا كحد أقصى.