قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تشكيل مجلس أمناء لسوق التونسي الحضاري، يتكون من 11 عضوًا منهم 5 أعضاء ممثلين لتجار السوق، والباقى من الجهاز التنفيذى للمحافظة، بهدف الحفاظ على السوق، وإعادة تنظيمه، وضمان تقديم خدمات أفضل للتجار ورواد السوق.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة اعادة تنظيم ورفع كفاءة السوق، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز تصريحات محافظ القاهرة اليوم بشأن سوق التونسي

أكد "صابر" أن المحافظة مستمرة في متابعة أعمال رفع كفاءة السوق بشكل دوري، لتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين، وتدعم النشاط التجاري داخل السوق.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه السوق، وبحث سبل الارتقاء به وتنظيم العمل داخله، ورفع كفاءة منظومة النظافة به.

ويذكر أنه شارك فى الاجتماع كل من: أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وممثلين عن تجار السوق، وعدد من قيادات المحافظة.

