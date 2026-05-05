إعلان

بالتفاصيل.. خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق التونسي ودعم النشاط التجاري

كتب : أحمد العش

07:01 م 05/05/2026 تعديل في 07:01 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مجلس أمناء جديد لسوق التونسي (2)
  • عرض 8 صورة
    مجلس أمناء جديد لسوق التونسي (3)
  • عرض 8 صورة
    مجلس أمناء جديد لسوق التونسي (6)
  • عرض 8 صورة
    مجلس أمناء جديد لسوق التونسي (5)
  • عرض 8 صورة
    مجلس أمناء جديد لسوق التونسي (7)
  • عرض 8 صورة
    مجلس أمناء جديد لسوق التونسي (8)
  • عرض 8 صورة
    مجلس أمناء جديد لسوق التونسي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تشكيل مجلس أمناء لسوق التونسي الحضاري، يتكون من 11 عضوًا منهم 5 أعضاء ممثلين لتجار السوق، والباقى من الجهاز التنفيذى للمحافظة، بهدف الحفاظ على السوق، وإعادة تنظيمه، وضمان تقديم خدمات أفضل للتجار ورواد السوق.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة اعادة تنظيم ورفع كفاءة السوق، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز تصريحات محافظ القاهرة اليوم بشأن سوق التونسي

أكد "صابر" أن المحافظة مستمرة في متابعة أعمال رفع كفاءة السوق بشكل دوري، لتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين، وتدعم النشاط التجاري داخل السوق.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه السوق، وبحث سبل الارتقاء به وتنظيم العمل داخله، ورفع كفاءة منظومة النظافة به.

ويذكر أنه شارك فى الاجتماع كل من: أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وممثلين عن تجار السوق، وعدد من قيادات المحافظة.

اقرأ أيضًا:

صور.. محافظ القاهرة يفتتح معرض الحرف التراثية بجامعة العاصمة

محافظ القاهرة: ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في مقدمة الأولويات

محافظ القاهرة يستعرض خطة تطوير المعادي.. التشجير وحماية التراث في المقدمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة سوق التونسي إبراهيم صابر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكم مباراة الزمالك وسموحة
رياضة محلية

"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكم مباراة الزمالك وسموحة
توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة
أخبار مصر

توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة
حماس مبكر في برج العرب.. وصول حافلات جماهير الزمالك قبل مواجهة سموحة
مصراوى TV

حماس مبكر في برج العرب.. وصول حافلات جماهير الزمالك قبل مواجهة سموحة
خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
زووم

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها