خلال نوفمبر.. "الزراعة": ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة

كشف محمد القليوبي، رئيس مجلس إدارة شركة MUT، عن تفاصيل تصميم السيارة الجديدة، مؤكدًا أنها نفس سيارة ST500 لكنها جاءت بشكل VIP مزودة بتلاجة وماكينة سبريسو واتصال واي فاي وتليفزيون.

وأوضح "القليوبي"، في تصريحات لمصراوي، أن السيارة مدرعة ومؤمنة وليست مسلحة، وأنها تمثل أول إنتاج من هذا الطراز.

وتابع: نعمل على التوطين في مصر منذ 8 سنوات، مع تقديم إصدارات جديدة هذا العام، تشمل كاسحة الألغام، ونقل الأموال، واللودر المدرع، إلى جانب السيارة المدرعة VIP.

وأجرى موقع "مصراوي" جولة داخل معرض إيديكس 2025، الذي تستضيفه مصر، بمشاركة مئات الشركات والعارضين من مختلف دول العالم، في مركز المنارة الذي يضم أربع قاعات مجهزة لاستقبال الزوار.

واستعرض "مصراوي"، خلال الجولة، سيارة مصفحة رقم "VIP1" المصنعة بالكامل في مصر والمخصصة لنقل الشخصيات الهامة.

وجاءت السيارة المصفحة بوزن 8.5 طن، وقوة محرك 9000 سي سي، مزودة ببوابات كهربائية، حيث من المقرر أن تنضم هذه السيارة للأسطول الرئاسي المصري العام المقبل.

وقال الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لمنظومات التسليح والدفاع.

وأضاف "صقر"، خلال افتتاح معرض "إيديكس 2025"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن مصر تمتلك مختلف عناصر القوة، وتستثمر في السلام، فالقوات المسلحة كانت وستبقى قوة حكيمة رشيدة تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر.

ونوه صقر بأن المعرض يتيح فرصةً لعرض أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات متطورة.

وأوضح وزير الدفاع أن انعقاد معرض "إيديكس 2025" في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات وصراعات متشابكة، يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجبًا لا يحتمل التهاون.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقبال سيادته كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

اقرأ أيضاً:

طقس الساعات المقبلة.. انخفاض الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة

تعرف على عقوبة ترويج شائعات غير صحيحة بشأن مياه الشرب

أبرزها مقار الأحزاب السياسية.. تعرف على الأماكن المعفاة من الضريبة العقارية