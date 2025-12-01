صور.. انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الثامن لجوالة جامعة عين شمس

خلال نوفمبر.. "الزراعة": ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة

نظم قطاع التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب، جامعة عين شمس، إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة المعسكر التدريبي الثامن لجوالة وجوالات الجامعة، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2025 بالمخيم الكشفي الدائم بكلية الزراعة.

جاء المعسكر تحت الإشراف الإدارى إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب – لجنة الجوالة والخدمة العامة.

يهدف المعسكر إلى صقل وتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات الكشفية والفنية والثقافية والعلمية والرياضية ومهارات الحياة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحديد أهدافه وتحقيقها في الحياة العملية، وتمت الإستعانة بمجموعة من المدربين المتطوعين من خريجي جوالة الجامعة المتميزين في مختلف المجالات، لضمان تقديم تدريب عملي متكامل.

وشارك في فعاليات المعسكر 100 جوال وجوالة من عشائر كليات: ( الآداب – الحقوق – العلوم – الآثار – التربية – الزراعة – الهندسة – الألسن – التربية النوعية – البنات)

وتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر مجموعة من الأنشطة والورش، من بينها ورش فنية وثقافية، وتدريبات حياة الخلاء ، ومهارات التخطيط وإدارة الوقت بالإضافة إلى أنشطة كشفية متنوعة.

