فازت مزرعة الجمعية الشرعية الرئيسية للنخيل (الوقف الخيري) بالوادي الجديد بلقب أفضل مزرعة على مستوى الجمهورية في مسابقة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي، وسط حضور رسمي رفيع ضمّ وزير الزراعة ونائب وزير الصناعة، وعددًا من المحافظين بينهم محافظو الشرقية وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف.

وتسلّم الجائزة مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، الذي أعرب عن سعادته بهذا التتويج الكبير، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تتويجًا لجهود مخلصة وعمل مؤسسي راقٍ في رعاية مزارع النخيل وتطوير إنتاجها وفق أحدث المعايير الزراعية والبيئية، مشددًا على أن “هذا الفوز ثمرة الإحسان في العمل، وتجسيد عملي لقيم الأمانة والإتقان التي تقوم عليها الجمعية الشرعية في جميع أنشطتها”.

واختتم أمين عام الجمعية الشرعية تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الفوز يشكّل حافزًا لمواصلة العمل في دعم رؤية الدولة المصرية للتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمنصة إقليمية رائدة في إنتاج وتصدير التمور.

جاء التكريم خلال فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية، الذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنسانية – ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وشارك في المهرجان أكثر من 100 عارض من مختلف المحافظات والدول، إلى جانب نخبة من الخبراء والمصنعين في مجال إنتاج وتصنيع التمور.