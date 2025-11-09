توعية وتواصل.. إنفوجراف توعوي بكل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية

نشرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إنفوجرافات توعية تتعلق باللجان الانتخابية، وكل الأسئلة حولها، بعنوان "توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية.. تشكيل اللجان العامة والفرعية.. المهام والاختصاصات.. لجان المتابعة بالمحافظات.. جمعية الاقتراع"، ويأتي ذلك استمرارًا لحملة توعية وتواصل التي بدأتها الوزارة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب.

وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في بيان لها اليوم الأحد، إن الوزير المستشار محمود فوزي، شدد على ضرورة الانتهاء من نشر كل البيانات التوعوية قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات بالداخل، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الإثنين بمحافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الوزارة أن فوزي شدد على أهمية توفير المحتوى السياسي التوعوي في أشكال وقوالب صحفية مختلفة، لمزيد من التسهيل على المواطنين نحو معرفة حقوقهم الدستورية، وتسهيل عملية المشاركة السياسية الصحيحة لهم، داعيًا في هذا السياق الشعب المصري بكل فئاته إلى ضرورة المشاركة في صنع القرار، واختيار مَن يمثلهم في مجلس النواب، تلك الغرفة شديدة الأهمية، حتى يتسنى لهم تحديد مصيرهم ومستقبلهم في التشريعات والقوانين، وكل ما ينظر تحت قبة المجلس.