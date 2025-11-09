منتدى مصر للإعلام يناقش قضية غزة.. متخصصون: الحرب مستمرة

معرض TRANSMEA.. مدبولي يشهد اصطفافًا لعدد من وسائل النقل محلية الصنع



انطلقت منذ قليل، ندوة "غزة: التغطية مستمرة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام.



ويشارك في الندوة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، يوسف الأستاذ، مدير الأخبار، قناة الغد، وتدير الجلسة آية عبد الرحمن شاهين، مذيعة من قناة إكسترا نيوز.



ومن جانبه قال يوسف الأستاذ: الحرب الحقيقة بدأت الآن، والحرب بصيغتها التي تعرفنا واعتدنا عليه توقفت، وهناك معركة أخرى وهي إعادة بناء الحياة، لأن الحرب دمرت كل شيء في غزة.



وأضاف: دورنا الإعلامي يقتضي أن تظل قضية غزة حاضرة، لأن ذاكرة المجتمع الدولي قصيرة، ومن هنا علينا تذكير المجتمع الدولي بحقوق أهل غزة في الطعام والدواء والحياة، من خلال قصص إنسانية.



ومن جانبه قال السفير أحمد رشيد خطابي: في غزة تم تدمير ٩٠% من بيوت العبادة والمستشفيات، ويعاني ١٢٠ ألف طفل من سوء تغذية حادة، ونحن أمام كارثة كبرى ودمار شامل في غزة.



وأضاف: مؤتمر السلام في شرم الشيخ أعطى بصيص أمل لتحقيق هدفين وهما وقف التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وبتعبير دونالد ترامب، هناك انفراجة تاريخية، ولابد أن يكون دورنا في الإعلام فتح أفق للقضية الفلسطينية من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية، عبر قرارات الشرعية الدولية.

وتابع: أحيي دور الإعلام الذي قدم الكثير من التضحيات، الذي قام بجهد جبار من أجل تقديم ما يحدث على الساحة الفلسطينية، وأملنا كبير عندما ندخل إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، أن تنتهي الحرب.

يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.



وانطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، التي يقام تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.