طارق نور: التكنولوجيا تتسارع بشكل خطير والوعي هو سلاحنا للمستقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العالم يشهد خطرًا حقيقيًا يتمثل في التسارع الهائل للتكنولوجيا، وإن هذا التطور السريع يفرض على الجميع ضرورة امتلاك قدر أعلى من الوعي للتعامل مع التحولات المتسارعة.

وأضاف "نور"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان على هامش فعاليات منتدى مصر للإعلام في نسخته الثانية، اليوم السبت، أن التحكم في التكنولوجيا أصبح في يد من يصنعها ويديرها، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على المجتمعات، مؤكدًا أن الوعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التغيير.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، على أن المعلومة أصبحت أثمن ما يملك الإنسان في هذا العصر، ولها الدور الأكبر في بناء الحضارات وصناعة مستقبل الدول، مشيرًا إلى أنه منبهر بالنقاشات الجارية داخل المنتدى، وبنوعية الحضور والمحتوى الذي يتم طرحه.

وتابع: "إحنا بنتكلم عن المعلومة الأغلى من أي حاجة.. كل واحد فينا شايل الحقيقة اللي بناها من مخزونه الثقافي والمعرفي.

وأوضح طارق نور، أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة نقل أو بث، بل أصبح ثقافة كاملة تتشكل من خلال التعليم والفن والترفيه، مضيفًا: "أهم حاجة الوعي.. هل هيوصل من المدارس ولا من الفن ولا من الترفيه، ده اللي بنحاول نوصله".

