كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

انطلقت منذ قليل، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، والتي تستمر على مدار يومي 8 و9 نوفمبر 2025 في القاهرة، بمشاركة كبيرة تضم أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، أن نسخة المنتدى هذا العام نسخة استثنائية على جميع الأصعدة، موضحة أن مستقبل صناعة الإعلام يشهد إعادة صياغة جذرية بفعل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وأشارت إلى أن المنتدى هذا العام يطرح رؤى جديدة حول كيفية مواكبة المؤسسات الإعلامية لهذه التغيرات، لضمان استمرارها وفاعليتها في ظل مشهد إعلامي سريع التطور.

وأضافت رئيس المنتدى، أن الواقع الإعلامي الجديد يفرض علينا تحديات ضخمة، مؤكدة أن من سينجح هو من سيعمل على تحقيق التوازن بين المعايير المهنية والجدوى الاقتصادية، عن طريق القدرة على التكيف والابتكار.

وتابعت: نحن في مرحلة فارقة في رحلة الإعلام، بين من يرى في التكنولوجيا تهديدًا ومن يراها حافزًا، ولأننا نؤمن بأن الحوار هو الحل لكل المشكلات والمعوقات، وسيشارك معنا عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين، لطرح رؤاهم حول مستقبل الإعلام في هذه الفترة الحرجة.

وأكملت أن مستقبل الإعلام لا يعني صناعة التنوع في زمن كثرت فيه وسائل الإعلام، ونحن هنا لا لنرصد ما تغير فحسب وإنما لنبني معًا ما يجب أن يكون، بحيث يوازن بين الاستدامة الاقتصادية والرسالة الإعلامية.

وأكدت رئيس المنتدى، أن النسخة الثالثة تحمل طابعًا متميزًا، وتفتح آفاق الحوار بين رموز الصناعة من مصر والعالم، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.

وأشارت إدارة المنتدى، إلى أنه خلال اليومين ينظّم أكثر من 120 فعالية مبتكرة، تستعرض تجارب إعلامية وتقنيات إعلامية متطورة من مختلف أنحاء العالم، ضمن 7 منصات رئيسية تغطي مختلف جوانب صناعة الإعلام.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟