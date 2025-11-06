سحب وشبورة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان من العمل بشأن وظائف في الأردن- صور

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة: يسود الـ 6 أيام المقبلة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من (4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس الأيام المقبلة يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الجمعة 07 نوفمبر: العظمى 27، الصغرى 17.

السبت 08 نوفمبر: العظمى 28، الصغرى 18.

الأحد 09 نوفمبر: العظمى 29، الصغرى 19.

الإثنين 10 نوفمبر: العظمى 28، الصغرى 18.

الثلاثاء 11 نوفمبر: العظمى 27، الصغرى 18.

السواحل الشمالية:

الجمعة 07 نوفمبر: العظمى 26، الصغرى 16.

السبت 08 نوفمبر: العظمى 26، الصغرى 18.

الأحد 09 نوفمبر: العظمى 27، الصغرى 17.

الإثنين 10 نوفمبر: العظمى 26، الصغرى 19.

الثلاثاء 11 نوفمبر: العظمى 26، الصغرى 18.

شمال الصعيد:

الجمعة 07 نوفمبر: العظمى 29، الصغرى 17.

السبت 08 نوفمبر: العظمى 29، الصغرى 16.

الأحد 09 نوفمبر: العظمى 31، الصغرى 17.

الإثنين 10 نوفمبر: العظمى 30، الصغرى 17.

الثلاثاء 11 نوفمبر: العظمى 28، الصغرى 17.

جنوب الصعيد:

الجمعة 07 نوفمبر: العظمى 33، الصغرى 20.

السبت 08 نوفمبر: العظمى 34، الصغرى 20.

الأحد 09 نوفمبر: العظمى 36، الصغرى 20.

الإثنين 10 نوفمبر: العظمى 35، الصغرى 20.

الثلاثاء 11 نوفمبر: العظمى 35، الصغرى 20.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا