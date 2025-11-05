وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس صندوق الاستشارات والبحوث



ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس.



وأكد الوزير أهمية إنشاء صندوق الاستشارات، الذي جاء ثمرة دراسة تحليلية متخصصة انتهت إلى ضرورة إنشاء مكتب وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية وما تملكه من خبرات بشرية وتجهيزات علمية وفنية.



وأوضح عاشور أن الصندوق يهدف إلى تقديم الاستشارات والدراسات الفنية والتكنولوجية، وإعداد دراسات الجدوى، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمتخصصين للاستعانة بخبراتهم في دعم الاستثمارات الصناعية.



وأشار الوزير إلى أن الصندوق يعتمد في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة في مراكز البحث العلمي والجامعات، كوسيلة لتحويلها إلى بيوت خبرة قومية تسهم في خدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من الخدمات والدراسات التي يقدمها الصندوق، خاصة في ظل امتلاكه كوادر متميزة.



ومن جانبه، قدم الدكتور هاني مدكور عرضًا تفصيليًا حول موقف المشروعات الجارية والمستقبلية التي يشرف عليها الصندوق، باعتباره الذراع الاستشارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ووافق المجلس على اعتماد الحسابات الختامية للصندوق للأعوام المالية 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025، فضلًا عن اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2025/2026.



كما وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية الأهلية بشأن أعمال التصميم والإشراف الهندسي لمشروعات الجامعة، واستعرض جهود الصندوق في التعاون مع الجهة المنفذة لمشروع إنشاء الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.



وأحيط المجلس علمًا بتوقيع بروتوكولين للتعاون بين هيئة دعم وتطوير الجامعات وصندوق الاستشارات، وكذلك بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء وصندوق الاستشارات، إلى جانب إعداد الصندوق قاعدة بيانات إلكترونية للمكاتب الاستشارية والهندسية القابلة للتعاقد، وأخرى للمشروعات القومية التي يديرها أو يشرف عليها.





