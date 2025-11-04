إعلان

أمين "البحوث الإسلاميَّة للعاملين بالمجمع: العمل الأزهري رسالة ومسئولية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:09 ص 04/11/2025
    جانب من الجلولة التفقدية (4)
    جانب من الجلولة التفقدية (2)
    جانب من الجلولة التفقدية (3)

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، إدارات المجمع المختلفة؛ للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة معدَّلات الأداء، والوقوف على آليَّات تنفيذ المهام الموكَلة إلى كلِّ إدارة.


وخلال جولته، حرص الدكتور الجندي على لقاء عددٍ من العاملين، والاستماع إلى شَرْحٍ حول طبيعة الأعمال الجارية في مختلِف الإدارات، مشيدًا بجهود العاملين في إنجاز التكليفات المقرَّرة، كما أكَّد ضرورة استمرار روح التعاون والتكامل بين الإدارات بما يُسهِم في تحقيق أهداف المجمع ورسالة الأزهر الشريف في نشر الفِكر الوسطي المستنير.


وشدَّد على أهميَّة الالتزام بمعايير الجودة والانضباط في الأداء، والمتابعة المستمرَّة لمعدَّلات الإنجاز؛ بما يضمن تطوير منظومة العمل الإداري والعِلمي داخل المجمع، مؤكِّدًا أنَّ العمل الأزهري رسالة ومسئوليَّة تتطلَّب الإخلاص والدقَّة، ومواكبة المستجدات العِلمية والإداريَّة بما يخدم مصلحة الدعوة والمجتمع.


وفي ختام الجولة، وجَّه الشُّكر للعاملين، حاثًّا إيَّاهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والسَّعي المستمر إلى الارتقاء بمستوى الأداء؛ بما يعكس الصورة الحضاريَّة للأزهر الشريف ودَوره الرَّائد في خدمة الدِّين والمجتمع والإنسانيَّة.

البحوث الإسلاميَّة العمل الأزهري الدكتور محمد الجندي سير العمل

