عمرو أديب يرد على منتقدي فيلم "الست".. ماذا قال؟

كتب- عمرو صالح:

03:00 ص 29/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استنكاره من منتقدي الإعلان الرسمي لفيلم "الست"، الذي طرح منذ ساعات استعدادا لعرضه في السينمات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وقال أديب عبر حسابه على "X": "محدش شاف الفيلم محدش شاف الأداء ومن امتى لازم الممثل يبقى شبه الشخصيه التاريخيه اللى بيجسدها، اكيد منى زكى الموهوبة حطت مجهود كبير فى شخصية كوكب الشرق، استنوا الأول اتفرجوا وبعدين يا سيدى أنت حر لكن هجوم قبل الفرجه دي حاجه جديده لانج!".

يشار إلى أن الفيلم يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

