وزير الثقافة يعلن إقامة سمبوزيوم مدن مصر الأول في أسوان

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إقامة الدورة الأولى من سمبوزيوم مدن مصر، في أسوان، خلال الفترة المقبلة.

وأكد "هنو"، خلال كلمته في حفل ختام المعرض الجماعي للفنانين المشاركين في فعاليات الدورة الـ18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، أن السمبوزيوم الوليد سيجمع بين جميع الفنون التشكيلية مثل النحت والرسم والتصوير الفوتوغرافي في فعالية ضخمة.

ولفت "هنو"، إلى أن هذه الفعالية سيتم إقامتها بالتنسيق بين قطاع الفنون التشكيلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، يشارك فيه نخبة من كبار الفنانين التشكيليين من مصر، والوطن العربي، وعدد من الدول الأوروبية، تتضمن فنانين من أربعة عشرة دولة، من بينها مصر، العراق، سلطنة عمان، البحرين، المغرب، ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، مقدونيا، إنجلترا، بيلاروسيا، روسيا وتركيا.

وعلى هامش الحفل قدمت فرقة التحطيب بالأقصر، فقرة فنية حازت على إعجاب الجمهور، والتقطوا عددًا من الصور مع وزير الثقافة ومحافظ الأقصر.

ويقدّم الملتقى للجمهور تجربة بصرية وإنسانية فريدة تمزج بين الإبداع المعاصر وروح المكان، ليؤكد مكانة الأقصر كمنارة فنية وثقافية على خريطة الإبداع العالمي.

وتتضمن فعاليات الملتقى تكريم الفنان الكبير محمد شاكر، والفنان الدكتور حسن عبد الفتاح، فيما يحل الفنان الإيطالي Prof. Ertico Aniello ضيف شرف الدورة.

