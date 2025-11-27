3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية من 3:9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أوضحت أن الطقس يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا من الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

