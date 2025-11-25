"ائتلاف نزاهة" يستأنف متابعة اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

المفتي يشارك في احتفالية "الأوقاف" باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

واصلت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، صباح اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، حيث أعاد المتابعون الدوليون الانتشار في 10 محافظات من المحافظات التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية وهي: (القاهرة - القليوبية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط).

وتابع أعضاء البعثة الدولية، إعادة فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا، في أجواء تنظيمية هادئة، وإجراءات تأمينية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع توافر آليات مساعدة للناخبين مثل مظلات الوقاية من الشمس أمام المدارس، وتوافر كراسي لاستراحة كبار السن، ومساعدة ذوي الهمم في الوصول للجنة الاقتراع.

وأشار أعضاء البعثة الدولية، في القاهرة والقليوبية، إلى وجود إقبال من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ الدقائق الأولى لفتح أبواب اللجان، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، وفي بعض اللجان كانت هناك كثافة تصويتية مرتفعة، حيث امتدت الطوابير أمام بوابات عدد من المدارس.

وفي محافظتي الدقهلية والمنوفية، ظهرت كثافات تصويتية في عدد من اللجان مع بداية موعد التصويت، مع توافر لوحات إرشادية لتعريف الناخب بكيفية الإدلاء بصوته بشكل صحيح.

وفي محافظة الشرقية، أكد أعضاء البعثة الدولية، المشاركة الكثيفة للمرأة في عملية التصويت منذ بدايتها.

وأكد أعضاء البعثة الدولية، اختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية من أمام لجان الاقتراع، حيث لا توجد أي لافتات أو ملصقات الدعائية من أمام المدارس التي تجري بها عملية التصويت.

ويشيد ائتلاف نزاهة، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الداخلية، بشأن مواجهة عدد من المخالفات سواء المتعلقة بكسر الصمت الانتخابي من أنصار بعض المرشحين، والقبض على عدد من أنصار المرشحين الذين يحاولون شراء الأصوات في عدد من الدوائر.

وبالتزامن مع انتشار المتابعون الدوليون، في 10 محافظات، استأنفت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان، بالإضافة لتلقي أي شكاوى من الناخبين، ويؤكد "ائتلاف نزاهة" التزامه الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا وقائمة بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة، وقامت البعثة بزيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى، وتستهدف زيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون 4 منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا - المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

