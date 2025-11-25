إعلان

مدبولي: التعليم الفني في صدارة الأولويات.. وشراكات دولية لإعداد جيل ينافس عالميًّا

كتب : محمد عبدالناصر

11:57 ص 25/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات الإيطالية.

وقال مدبولي إننا نحتفل اليوم بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع إيطاليا في مجال التعليم، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر وإيطاليا يمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها، مؤكدًا أن مصر تهدف إلى توقيع العديد من الشركات التي تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

الدكتور مصطفى مدبولي التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية

