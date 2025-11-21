3 جوائز لـ"كان يا ما كان في غزة".. "هنو" يختتم الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة

تنطلق في التاسعة من مساء الليلة، الحلقة الثالثة لبرنامج دولة التلاوة الذي انطلق الجمعة الماضية وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ويذاع على قنوات "الناس - سي بي سي - الحياة - مصر قرآن كريم".



ومن المقرر أن يظهر القارئ الصغير محمد القلاجي في حلقة الليلة، بعد أن ذاع صيته في شهر رمضان الماضي بعد أن أحيا الليالي الرمضانية بالمساجد الكبرى.



وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن القارئ محمد القلاجي، على النحو التالي:



- ولد بقرية الناصرية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.



- يدرس بالصف الثاني الإعدادي الأزهري.



- درس في معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين.



- حفظ القرآن الكريم في سن العشر سنوات.



- كان يستمع مع والده لكبار القراء أبرزهم الشيخ راغب مصطفى غلوش.



- حصل العام الماضي على مسابقة بورسعيد الدولية في الابتهال الديني والإنشاد.



- لقب بأصغر إمام في العالم بعد أمّ المصلين بعدد من المساجد.



- يتمنى الالتحاق بكلية الطب.



- يهوى ممارسة كرة القدم، ويشجع النادي الأهلي.



ومن جانبه قال الشيخ أحمد القلاجي، نجل القارئ محمد القلاجي، إنه اكتشف في ابنه موهبة الإنشاد والابتهال وقراءة القرآن منذ الصغير، وكان يحرص على أن يجلس بجانبه حينما كان يستمع للقرآن الكريم.



وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن نجله محمد حريص على ألا يقلد أي من كبار القراء رغم حبه الشديد لهم، ويريد أن يتخذ طريقا لنفسه وخاص به، بعيدا عن التقليد أو المحاكاة.