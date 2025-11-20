شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الجبهة الوطنية": أمين مساعد التنظيم بأسوان ليس مرشحا عن الحزب بانتخابات البرلمان

نفى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ما تردد ونشر مؤخرا عن تقديم المرشح محمد سليم استقالته من منصب أمين حزب الجبهة بمحافظة أسوان لأنه لا يتولى هذا الموقع بالحزب.

"كمال الدالي" ينسحب من انتخابات النواب ويستقيل من منصبه كأمين لـ"الجبهة" بالجيزة

أصدر اللواء محمد كمال الدالي، بيانًا وجّه فيه رسالة شكر وتقدير لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة.

أمين مساعد "الجبهة الوطنية" بأسوان يستقيل من الحزب: قرأت المشهد مبكرًا

أعلن المستشار محمد سليم، أمين مساعد تنظيم حزب الجبهة الوطنية، اعتذاره عن استقالته من حزب الجبهة الوطنية، كأمين للحزب بمحافظة أسوان.

حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": شبورة مائية بهذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية غدِ الخميس 20 نوفمبر 2025.

أسعار عمرة رمضان 2026 الاقتصادية والخمس نجوم - القائمة كاملة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رمضان 2026 الاقتصادية منها والخمس نجوم.

بمشاركة السيسي وبوتين.. تفاصيل احتفالية تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

استدعاء شاحن شهير من الأسواق بسبب عيب تصنيعي - تفاصيل

أعلنت شركة بلكين ليمتد بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك عن استدعاء عاجل لمنتجها BoostCharge 20K المزود ببطارية ليثيوم-أيون، بعد رصد عيب تصنيعي قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة بما قد ينجم عنه مخاطر الاشتعال والانصهار.

حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": ارتفاع تدريجي بالحرارة بأغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 20 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

