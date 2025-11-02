أثارت جدلًا.. "سيارات بورش" تعمل كإسعاف لتأمين افتتاح المتحف الكبير

كتب- أحمد جمعة:

أثارت سيارات إسعاف فاخرة من طراز "بورش" أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتأمين فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها نقلة نوعية في خدمات الطوارئ، وآخرين رأوا فيها رفاهية غير معتادة في القطاع الطبي بالنظر لسعرها الذي يتخطى الـ 8 ملايين جنيه.



وكشفت الهيئة أن السيارة الجديدة تمثل معيارًا جديدًا في الاستجابة الطبية الطارئة، حيث جُهزت كنظام متكامل للعناية المركزة المتنقلة ضمن مبادرة "نرعاك في مصر"، التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية عالمية المستوى للمرضى الأجانب وتعزيز مكانة مصر في مجال السياحة العلاجية.



وتضم سيارة الإسعاف أحدث تقنيات التشخيص والمراقبة، منها جهاز الأشعة فوق الصوتية (Ultrasound)، وجهاز تخطيط القلب بـ12 قناة، وأجهزة قياس الضغط والحرارة، ومستشعرات ثاني أكسيد الكربون (CO₂ وEtCO₂)، بالإضافة إلى جهاز مزيل الرجفان القلبي (Defibrillator) للتدخلات الحرجة.



ووفقًا للهيئة، تم تصميم السيارة بالتعاون مع شركة LifeBot-Telemedicine وبدعم تقني من Porsche، لتكون نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وتجسيدًا لرؤية مصر في تطوير خدمات الرعاية الصحية الطارئة.



بدوره، علق محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، على تلك الخطوة، متسائلًا عن جدوى تخصيص سيارات إسعاف فاخرة من طراز بورش لتأمين الاحتفالية، قائلا: "يعني إيه التأمين الصحي الشامل يقدم 3 سيارات بورش كوبيه لتأمين احتفال المتحف؟ دي فلوس المنتفعين".



وأضاف "فؤاد أن منظومة التأمين الصحي الشامل بحاجة إلى توضيح رسمي بشأن كيفية إدخال هذه السيارات ضمن خدماتها، في وقت تعاني فيه بعض المستشفيات من نقص أدوية الأطفال وأجهزة قياس السكر وأدوية المناعة والهرمونات"، على حد تعبيره.



ماذا نعرف عن سيارة "بورش" الإسعافية؟

تقدم بورشه كايين محليًا بنسختين من المحركات، الأولى بسعة 3000 سي سي تيربو مكونة من 6 أسطوانات، تولد قوة 353 حصانًا ميكانيكيًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.



وتتسارع هذه النسخة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 248 كيلومترًا في الساعة. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.



أما النسخة الأعلى أداءً فتأتي بمحرك تيربو مزدوج سعة 4000 سي سي مكون من 8 أسطوانات، يولد عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، تعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات أيضًا، بقوة 659 حصانًا، نظام دفع رباعي دائم يوزع القوة على العجلات الأربع.



ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لهذه النسخة 11.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تعمل السيارة بوقود أوكتان 95، وتأتي بسعة خزان وقود تبلغ 90 لترًا، تتمكن هذه النسخة من الانطلاق بوضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط.



السيارة يبلغ طولها الكلي 4932 مم، والعرض الكلي 2194 مم، والارتفاع 1648 مم، يبلغ ارتفاعها عن الأرض 173 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2895 مم. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 435 لترًا.



وتعمل السيارة بنظام تعليق متطور يتيح ضبط ارتفاع الهيكل وفقًا لطبيعة الطريق، أثناء المناورة بسرعات مرتفعة أو أثناء القيادة في ظروف غير مستقرة. كما يتكامل نظام التحكم الديناميكي مع أنظمة الجر لتقديم استجابة سلسة في مختلف الأوضاع.



أما بالنسبة للأسعار الرسمية في السوق المحلي، فتبدأ فئات بورشه كايين 2025 الأوتوماتيكية المزودة بمحرك 3000 سي سي تيربو من 7 ملايين و786 ألف و100 جنيه للفئة الأساسية، بينما يبلغ سعر فئة كايين كوبيه 8 ملايين و85 ألف جنيه.



وتأتي فئة كايين S بمحرك 4000 سي سي تيربو بسعر 8 ملايين و780 ألف و800 جنيه، بينما يبلغ سعر فئة كايين S كوبيه 9 ملايين و212 ألف جنيه. وتصل فئة كايين GTS إلى 10 ملايين و623 ألف و200 جنيه، بينما يبلغ سعر كايين GTS كوبيه 10 ملايين و829 ألف جنيه، وتُطرح الفئة الأعلى تجهيزًا، كايين كوبيه توربو GT، بسعر 18 مليونًا و767 ألف جنيه مصري.