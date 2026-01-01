موعد رمضان 2026.. كم عدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم؟

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد، موعد شهر رمضان 1447هـ، حيث يفصلنا عنه نحو 50 يومًا.

وبحسب الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 2026 سيوافق الخميس 19 فبراير 2026.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويُعد التقويم الهجري، أو القمري، تقويمًا معتمدًا رسميًا في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة مرجعًا لأول سنة هجرية، وهو السبب وراء تسميته بهذا الاسم.