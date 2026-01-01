إعلان

هيوصل كام؟.. خبير اقتصادي يتوقع مسار الذهب خلال الربع الأول من 2026

كتب : حسن مرسي

08:31 م 01/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقع الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الاقتصادي، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن الأداء الاستثنائي للمعدن النفيس خلال عام 2025 كان نتيجة مجموعة من العوامل الجوهرية.

وأوضح "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "عن قرب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العوامل عززت مكانة الذهب كأداة رئيسية للحفاظ على القيمة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد عليه على الصعيد الدولي.

وأضاف أن الذهب، بصفته معدنًا ثمينًا، يتمتع بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بقيمته، مؤكدًا أن أسعار المعدن تجاوزت مستوى 4535 دولارًا للأوقية الواحدة في ديسمبر الماضي، ومتوقعًا أن تصل إلى نحو 5000 دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع يعزى إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها التوجه العالمي المتسارع نحو الابتعاد عن الدولار، بالإضافة إلى ضعف العملة الأمريكية ورفض العديد من الدول استخدام الدولار كأداة للعقوبات الاقتصادية، فضلاً عن الحروب التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، ما يضعف هيمنة الدولار عالميًا.

وأشار سلامة إلى أن الانخفاض المستمر في القوة الشرائية للدولار يمثل عاملًا أساسيًا آخر في صعود أسعار الذهب، مؤكدًا أن المعدن النفيس أصبح المقياس الأهم لقياس ضعف الدولار والتحديات الهيكلية التي تواجهه، وهي العوامل الرئيسة وراء صعود أسعار الذهب عالميًا.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

وزيرة التنمية المحلية تُحذر: سنتصدى بكل حسم لأي تعديات أو مبانى مخالفة فى المهد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الدكتور ممدوح سلامة ممدوح سلامة ببرنامج عن قرب خبير اقتصادي يتوقع مسار الذهب سعر الذهب خلال الربع الأول من 2026 سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة