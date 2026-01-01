هيوصل كام؟.. خبير اقتصادي يتوقع مسار الذهب خلال الربع الأول من 2026

توقع الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الاقتصادي، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن الأداء الاستثنائي للمعدن النفيس خلال عام 2025 كان نتيجة مجموعة من العوامل الجوهرية.

وأوضح "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "عن قرب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العوامل عززت مكانة الذهب كأداة رئيسية للحفاظ على القيمة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد عليه على الصعيد الدولي.

وأضاف أن الذهب، بصفته معدنًا ثمينًا، يتمتع بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بقيمته، مؤكدًا أن أسعار المعدن تجاوزت مستوى 4535 دولارًا للأوقية الواحدة في ديسمبر الماضي، ومتوقعًا أن تصل إلى نحو 5000 دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع يعزى إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها التوجه العالمي المتسارع نحو الابتعاد عن الدولار، بالإضافة إلى ضعف العملة الأمريكية ورفض العديد من الدول استخدام الدولار كأداة للعقوبات الاقتصادية، فضلاً عن الحروب التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، ما يضعف هيمنة الدولار عالميًا.

وأشار سلامة إلى أن الانخفاض المستمر في القوة الشرائية للدولار يمثل عاملًا أساسيًا آخر في صعود أسعار الذهب، مؤكدًا أن المعدن النفيس أصبح المقياس الأهم لقياس ضعف الدولار والتحديات الهيكلية التي تواجهه، وهي العوامل الرئيسة وراء صعود أسعار الذهب عالميًا.

