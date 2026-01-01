محمود سعد: طبيعة الأيام متقلبة و"الأمل" أهم ما يمكننا حمله

أكد الإعلامي محمود سعد أن "الأمل" هو أهم ما يمكن أن يحمله الإنسان معه من عام إلى آخر، مشددًا على ضرورة التمسك به لعبور تقلبات الحياة، التي وصفها بأنها متغيرة وغير ثابتة، فمرة تضحك للإنسان ومرة تحزنه، فلا فرح يدوم ولا سعادة ثابتة.

وأوضح "سعد"، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن طبيعة الأيام متقلبة، فالأيام الصعبة يعقبها بالضرورة أيام أفضل، والفترات الجيدة قد تتبعها تحديات، معتبرًا أن هذا هو النسق الطبيعي للحياة.

ودعا إلى الاحتفاظ بكل اللحظات والتجارب الجميلة التي مر بها الإنسان، سواء على المستوى الشخصي أو ما حدث لأشخاص مقربين منه، وترك ما عدا ذلك دون التوقف عنده.

وأشار إلى فكرة قرأها سابقًا مفادها أن حياة الإنسان تدور بين ثلاثة أيام: يوم مضى وانتهى بما حمله من حلو ومر، ويوم نعيشه الآن، ويوم قادم لا نملك عنه أي يقين، مؤكدًا أن الادعاء بمعرفة ما سيحدث غدًا أمر غير واقعي، لأن الدنيا تتغير باستمرار وقد تنقلب الأحوال في لحظة.

وختم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن اليوم الحالي هو الشيء الوحيد الذي نملكه فعليًا، داعيًا إلى اغتنامه والاستفادة منه، لأن الماضي قد انتهى، والمستقبل مجهول.

