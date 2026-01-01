حصاد 2025.. ماذا قدمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"؟

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال عام 2025، وهو العام الذي شهد خطوات جادة ومؤثرة على طريق تطوير المنظومة الصحية في مصر، بما يضمن سلامة المرضى ويحسّن جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف محافظات الجمهورية.

وقد عكست إنجازات هذا العام، وفق بيان الهيئة، حرصها على أن تتحول الجودة إلى ثقافة راسخة وممارسة يومية داخل المؤسسات الصحية، تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتصون كرامتهم، وتعزز إحساسهم بالأمان والثقة أثناء تلقيهم للخدمة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما تحقق خلال عام 2025 يعد ثمرة جهد متواصل وإرادة حقيقية لتحسين واقع ومستوى جودة الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المواطنين، وضمان حصولهم على رعاية صحية تليق بهم، مشيرًا إلى أن GAHAR تتحرك وفق رؤية واضحة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتسعى إلى بناء منظومة صحية متطورة يكون "جودة الخدمة وسلامة المريض" معيارها الأول.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة تعمل انطلاقًا من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة، آمنة وعالية الجودة دون تمييز، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات كانت دائمًا دافعًا أساسيًا للهيئة لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، إيمانًا بأن تطوير القطاع الصحي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.

وقال رئيس الهيئة: "نجدد في هذا العام التزامنا برسالة الجودة وسلامة الرعاية الصحية لكل مواطن، والمضي بثقة نحو منظومة صحية عالمية المستوى، مواصلين جهودنا لتعزيز معايير السلامة والجودة في جميع المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمواطنين، تحت قيادة وإشراف كفاءات القطاع الصحي".

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن أبرز ما سلط الضوء على نجاحات منظومة الجودة المصرية خلال عام 2025 كان حصول "جهار" على جائزة النجمات الذهبية الثلاث من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua خلال مؤتمرها الدولي بالبرازيل، كاعتراف دولي يعكس نجاح نموذج الاعتماد والرقابة الصحية المطبق في مصر، ويؤكد السمعة الطيبة والمكانة المتقدمة التي تحظى بها الهيئة إقليميًا ودوليًا.

كما استعرض رئيس الهيئة أبرز الإنجازات والمحطات التي حققتها GAHAR خلال العام، والتي تعكس حجم الجهد المبذول والإرادة الحقيقية نحو بناء مستقبل صحي أفضل وأكثر استدامة.

وفي هذا الصدد، اعتمدت الهيئة 678 منشأة صحية حتى نهاية عام 2025 موزعة على 26 محافظة، من بينها 415 اعتمادًا كليًا و263 اعتمادًا مبدئيًا، وهو إنجاز يعكس التوسع المتزايد في نشر ثقافة الجودة والاعتماد بمختلف المؤسسات الصحية، ويمثل حافزًا قويًا لمواصلة الوصول بخدمات صحية آمنة وعالية الجودة إلى كل مواطن.

كما سجلت إدارة تسجيل أعضاء المهن الطبية 97532 عضوًا بقاعدة بيانات الهيئة، بما يدعم تنظيم وتطوير منظومة القوى البشرية الصحية.

وواصل مركز التدريب بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية دوره في بناء القدرات، حيث نظم 224 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتطوير مهارات الكوادر الصحية بمختلف القطاعات، واستفاد منها أكثر من 26 ألف متدرب، إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج القومي المتخصص GAHAR EGY-CAP بإضافة 52 متخصصًا جديدًا، ليصل إجمالي المعتمدين إلى 83 متخصصًا.

ولتعزيز جاهزية المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد، قدمت "جهار" 2219 برنامج دعم فني "ميداني وعن بعد"، لدعم المنشآت في الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة دوليًا، وتقديم المشورة والإشراف على تحسين الأداء وتجاوز التحديات التشغيلية والإدارية.

كما تم تنفيذ 1678 زيارة تقييمية لقياس جاهزية المنشآت الصحية للاعتماد، وذلك بواسطة مقيمين معتمدين دوليًا يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والخبرة المهنية، بما يضمن النزاهة والدقة في عمليات التقييم.

وفي إطار دور الهيئة الرقابي، كصمام أمان حقيقي لجودة الخدمات الصحية، تم تنفيذ 4427 زيارة رقابية حتى نهاية عام 2025، شملت: 1711 زيارة رقابة فنية وإكلينيكية، 766 زيارة رقابة إدارية، 1950 زيارة استطلاع رضا المتعاملين، وذلك لقياس تجربة المرضى ودعم صوت المواطن بوصفه محور منظومة الرعاية الصحية.

كما راجعت لجنة التصميم الصحي الآمن، الرسومات التنفيذية المعمارية لـ552 مشروعًا صحيًا لضمان توافقها مع معايير الجودة منذ المراحل الأولى، بما يسهم في إنشاء منشآت صحية آمنة وجاهزة لتقديم خدمات متكاملة.

وعلى صعيد تطوير المعايير، شهد عام 2025 طفرة نوعية، حيث أصدرت الهيئة الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات، كما أصدرت معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة ومراكز الاستشفاء الطبي التي حصلت على اعتماد ISQua بنسبة 99.2%، إلى جانب إصدار معايير مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، وإعداد دليل المراجعين لمعايير المستشفيات 2025.

كما تم تطوير واعتماد عدد من الأدلة الرئيسية الحاصلة على اعتماد ISQua بنسب تجاوزت 99%، من بينها:

• معايير اعتماد المستشفيات 2025

• معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية 2025

• معايير اعتماد المعامل الطبية 2025

• معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي 2025

وأكد الدكتور أحمد طه، أن بدء تطبيق المرحلة الثانية في منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقطة انطلاق جديدة في عام 2026، وأن ما يتلوها من مراحل يأسس لترسيخ منظومة جودة شاملة ومتوازنة تضمن وصول خدمات صحية آمنة وفعالة لكل المواطنين، مع الاستمرار في توسيع نطاق الاعتماد، وتعزيز التدريب وبناء القدرات، وتوطيد الشراكات الدولية، بما يجسد رؤية "جهار" للارتقاء بالقطاع الصحي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية وتقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد