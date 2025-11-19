ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

يظهر الليلة في "دولة التلاوة".. من هو محمد القلاجي الذي يحاكي كبار القراء؟

استمرار توافد المصريين بالرياض على السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات

اصطفاف المصريون في باريس أمام اللجان للتصويت في انتخابات البرلمان - صور

25 صورة - أكثر من 4 آلاف وظيفة متاحة بـ14 محافظة - الرواتب والتقديم

التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل وهو" بالصعيد استعدادًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 24 نوفمبر 2025، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (32:27) القاهرة الكبرى والوجه البحري (32:29) جنوب البلاد (34:29).

وأضافت الهيئة: يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتابعت الهيئة: تتكون شبورة مائية من (9:4) صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت الهيئة إلى وجود نشاط رياح من الجمعة 21 نوفمبر حتى الاثنين 24 نوفمبر على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.