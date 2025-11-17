مدير "باير": شراكتنا مع "الصحة" تؤكد أن صحة المواطن أساس التنمية

قال الدكتور جاسر يسري، مدير شركة "باير مصر والخليج العربي لصحة المستهلك"، إن الاتفاقية الموقَّعة مع وزارة الصحة والسكان، تمثل ترجمةً لإيمان راسخ بأن الصحة هي حجر الأساس للتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الصحي، مشيرًا إلى أن رؤية الشركة العالمية تقوم على "الصحة للجميع"، وهي رؤية تنعكس في دعم البرامج الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأضاف يسري أن حملة "قلبك أمانة"، التي دعا وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، الإعلاميَّ مجدي الجلاد لتبنّيها، حققت نقلة كبيرة في تعزيز الوعي الصحي لدى آلاف المواطنين، وأسهمت في رفع قدرات الفرق الطبية وتوسيع نطاق الكشف المبكر، لضمان وصول الرعاية الصحية المجانية للمستحقين؛ خصوصًا في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول.

وتابع مدير شركة باير مصر والخليج العربي لصحة المستهلك بأن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة نحو "الجمهورية الجديدة"، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا التزام "باير" المستمر بدورها كشريك رئيسي في حماية المصريين من الأمراض غير السارية؛ وعلى رأسها أمراض القلب التي تُعد السبب الأكبر للوفيات، وَفق ما أشار إليه وزير الصحة خلال كلمته.

وأوضح يسري أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص والإعلام يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التي تسهم في تحقيق الوقاية والكشف المبكر، مشيرًا إلى أن النتائج الميدانية لحملة "قلبك أمانة"، تؤكد أن الاستثمار في الوعي هو السبيل الأكثر فاعليةً، لحماية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

جاء ذلك ضمن فاعليات مؤتمر إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة"؛ للكشف المبكر عن أمراض القلب، تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم فاعليات المؤتمر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام؛ التي تضم (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).