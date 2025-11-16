مدبولي يناقش عددًا من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات حول مشروعاتهم

تصوير- هاني رجب:

عقد حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا اليوم الأحد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب وقيادات الحزب، دعمًا لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتواصل المباشر مع المواطنين، وشرح مسار الحزب ورؤيته وبرامجه التي تستهدف خدمة الوطن وتعزيز دور المواطن في المشاركة وصناعة القرار.

ووجه السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا "احنا معاك وفي ضهرك ".

وأضاف القصير خلال كلمته بالمؤتمر ان حزب الجبهة الوطنية يسعى لتشكيل هيئة برلمانية من شأنها أن تلبي متطلبات المواطنين.

وأشار القصير، إلى أن الحزب يدرك تماما كافة التحديات التي تواجه المواطن وعمل على تشكيل الكثير من اللجان داخل هيكله بهدف التلاحم مع الجماهير بشكل قوي ومستمر.

من جانبه قال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب ولد كبيرًا وأحدث ارهصا كبيرًا بالحياة السياسية في فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن الحزب أصبح في تلاحم مع كافة الجماهير ويعرف مشكلات المواطن المصري.