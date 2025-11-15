كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «دور الثقافة والرياضة في بناء الهوية الوطنية» بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثالثة، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهدفت الجلسة مناقشة دور الرياضة في حقيق أهداف التنمية البشرية وتمكين الشباب، واستعراض سياسات تعزيز رأس المال البشري، ومناقشة الدبلوماسية الثقافية والرياضة من أجل السلام، والتأكيد على أن الرياضة ضمن أهم القوى الناعمة في قيادة المجتمع، فضلاً عن مناقشة آليات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدمج الثقافة والرياضة لتنمية المجتمع، الأمر الذي يلعب دوراً أساسياً في بناء الشخصية للشباب، ودور اليونيسيف في دعم تنمية الرياضة في المجتمع المصري.

وتضمنت الجلسة تسليط الضوء على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة 2025-2032، والتي تعد خارطة طريق تعترف بالرياضة كمحرك أساسي لرأس المال البشري والنمو الاجتماعي، فضلاً عن مناقشة دور اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للكان والسكان في دعم الرياضات على مستوى دول العالم وتنمية الهوية لدى الشباب، باعتبارها استثماراً استراتيجياً للتنمية البشرية.

وسلط الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالجلسة، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والوزارة للنشاط الرياضي الشبابي، والعمل على تعزيز الهوية المصرية من خلال الرياضة، مشيداً بالتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف، لافتاً إلى العمل على ضمن استراتيجية محددة لتكون مصر مركزا لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، حيث شهدت الدولة المصرية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الرياضة لها دور كبير في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل مميزة للرياضيين من خلال امتهان الوظائف الرياضية المتنوعة، موضحاً أن الرياضة تساهم في التسويق السياحي للدول المختلفة حيث أنها تعمل على تجميع عدد كبير من الدول المختلفة في مكان واحد، كما تلعب الرياضة دور كبير ومحوري في تنمية الدولة، وتم تحويلها لمفهوم اقتصادي وإنساني قادر على تطوير المجتمع، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

أدار الجلسة أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي، وشارك في الجلسة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إيف ساسينراث، والسيدة تينا اندريامايفا، رئيس قسم التغيير الاجتماعي والسلوكي وتنمية المراهقين في يونيسيف مصر.