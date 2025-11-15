أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، إجمالي التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والتي بلغت 800 ألف عملية جراحية تم إجراؤها بمستشفيات الهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، في كل التخصصات الجراحية، منذ بدء انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ما يقرب من 25% من إجمالي التدخلات الجراحية التي تم تنفيذها تعد عمليات دقيقة ومتقدمة وذات مهارة عالية، تم إجراؤها وَفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وبنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية.

وأشار السبكي إلى أن ذلك يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة، مضيفًا أن الهيئة تمتلك الآن 197 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتعمل وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية لإجراء كل أنواع العمليات الجراحية، بدءًا من التدخلات البسيطة وحتى العمليات الكبرى والمعقدة، داخل مستشفيات الهيئة البالغ عددها 43 مستشفى في محافظات تطبيق المنظومة الست.

وتابع رئيس الهيئة: تطبيق المنظومة في توافر كم هائل من الخدمات الطبية المستحدثة والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بإقليمي القناة والصعيد، مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات ويبل Whipple لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وزراعة القوقعة وإصلاح تشوهات واعوجاج العمود الفقري وتفتيت حصوات الكُلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية وعلاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، إلى جانب عمليات المناظير والميكروسكوبات، فضلًا عن استحداث تقنيات مثل القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة باستخدام تقنيات TAVI و CTOوغيرها من التقنيات والجراحات المستحدثة، وهو ما يمكن المواطن من الحصول على الخدمة الطبية ذات الجودة داخل محافظته دون تحميله مشقة الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وأشار السبكي إلى أن مستشفيات الهيئة وكل منشآتها، تعمل بأقصى جهد في سبيل خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل وتوفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، مشيرًا إلى أن المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، وتضم أمهر الأطباء الإخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات.

ولفت السبكي إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتفع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، فالمنتفع لا يتكلف أكثر من 482 جنيهًا كنسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة، والتي تصل في أغلب الأحيان إلى مليون جنيه.

واختتم السبكي بالتأكيد أن هذه الأرقام والنجاحات تعكس ما وصلت إليه الهيئة من ريادة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة، وأنها تواصل العمل بخطى ثابتة نحو التحول إلى نموذج رعاية صحية ذكي وشامل يرتكز على الجودة، والابتكار، ورضاء المنتفعين، في إطار رؤية مصر 2030 نحو مجتمع صحي آمن ومستدام.

