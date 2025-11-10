محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي في أول أيام انتخابات النواب "صور"

إقبال جماهيري غير مسبوق على المتحف المصري الكبير.. 19 ألف زائر يوميًا

كتب- أحمد عادل:

تفقد اللواء عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الإثنين، لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين.

وقال محافظ الجيزة، في بث مباشر لـ "مصراوي"، إنه بدأ جولاته منذ الصباح الباكر لتفقد لجان المحافظة كافة، والتأكد من توافر سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، واستعدادها الكامل لاستقبال الناخبين.

وأضاف النجار أن محافظة الجيزة تضم نحو 6 ملايين مواطن يحق لهم التصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي تقلبات جوية محتملة.

وأشار إلى وجود مندوبين من وزارة الشباب والرياضة داخل اللجان لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع لحظة بلحظة سير الانتخابات، ولم ترد أي بلاغات أو شكاوى حتى الآن.

وتجري المرحلة الأولى في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

