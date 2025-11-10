رجل شرطة يساعد مسنًا على الإدلاء بصوته في لجنة بالجيزة

وداعًا للقديم.. 5 صور لقطارات المترو الجديدة قبل تشغيلها على الخط الأول



قدم أحد رجال الشرطة المتمركزين أمام لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالجيزة، المساعدة لأحد كبار السن ومرافقته حتى مقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته، خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025.



واصطحب رجل الشرطة المواطن المسن منذ وصوله إلى اللجنة، وقدم له الدعم حتى تمكن من الإدلاء بصوته بسهولة ويسر، ثم رافقه أثناء خروجه من المقر الانتخابي.



وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.



وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.



