برلمانيون للمواطنين: شاركوا بإيجابية في الانتخابات البرلمانية

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، المواطنين لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشيدين بحرص العديد من الناخبين على التصويت في الانتخابات.

اعتبر اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، المشاركةَ الشعبية الكبيرة من المصريين في انتخابات مجلس النواب، والتي بدأت اليوم في مرحلتها الأولى؛ بمثابة دليل قاطع على نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات، وأنها ستكون معبرةً بكل الصدق والأمانة في اختيار المصريين لأفضل المرشحين في هذه الانتخابات.

ووجَّه الشعيني رسالةً وطنيةً صادقةً إلى كل المصريين، داعيًا إياهم إلى النزول بكثافة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن صوت المواطن هو طوق الأمان لمستقبل الوطن.

وقال النائب: إن مصر تحتاج من أبنائها إلى الوقوف صفًّا واحدًا لدعم مؤسسات الدولة وحماية المسار الديمقراطي، والمشاركة في الانتخابات هي التعبير الأسمى عن حب الوطن والانتماء إليه، مشيرًا إلى أن الامتناع عن المشاركة يضعف صوت الشعب في صناعة القرار، بينما الإقبال القوي يمنح البرلمان القادم شرعية حقيقية تعكس إرادة الأمة، وعلينا جميعًا أن نجعل هذه الانتخابات يومًا وطنيًّا نؤكد فيه أن مصر لا تعرف التراجع، وأن أبناءها دائمًا عند الموعد مع المسؤولية.

ووجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان تحية قلبية للشعب المصرى على مشاركته الكبيرة والإيجابية في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب والتي انطلقت صباح اليوم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات هي التعبير الحقيقي عن الديمقراطية، بينما الاكتفاء بالكلام لا يغيّر شيئًا.

وأوضح مسعود أن الشعب المصري يمتلك من الوعي ما يجعله قادرًا على التمييز بين من يعمل لمصلحة الوطن ومن يسعى وراء المصالح الشخصية، معتبرًا الانتخابات البرلمانية بمثابة فرصة حقيقية لكل مواطن ليعبّر عن رأيه بحرية تامة.

وأضاف مسعود أن المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات عكست للعالم كله صورة مصر القوية المستقرة، وتمنح البرلمان المقبل شرعية تمثل إرادة الأمة، مؤكدًا أن الانتخابات البرلمانية أكدت للعالم كله أن مصر الديمقراطية ليست شعارًا بل واقع نعيشه بإرادتنا الحرة.

واعتبر المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، المشاركة الإيجابية والكبيرة من المصريين في انتخابات مجلس النواب اليوم في مرحلتها الأولى، بمثابة رسالة عاجلة أمام العالم كله بأن المصريين حريصون كل الحرص على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية في تشكيل مجلس النواب المقبل، موجهًا تحية قلبية إلى الشعب المصري على هذه المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي فاقت كل التوقعات.

وقال المير: إن مقاعد مجلس النواب تُملأ بأصوات المواطنين، وإن من يختار الصمت يترك قراره في يد الآخرين، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني في آنٍ واحد، يمنح المواطن قوة التأثير في مستقبل بلده.

وأكد المير أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية تعكس وعي المصريين وحرصهم على حماية استقرار الدولة ودعم مسيرتها التنموية، مشددًا على ضرورة أن يتوجه كل مواطن إلى لجنته الانتخابية لاختيار من يثق في قدرته على أداء دوره التشريعي والرقابي، لأن المجلس المقبل سيكون شريكًا في صناعة السياسات العامة للدولة؛ خصوصًا أن الانتخابات ليست مسؤولية الحكومة أو المرشحين فقط، بل مسؤولية كل مصري يحمل هوية هذا الوطن العظيم.