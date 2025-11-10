إعلان

إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالمنيب- صور

كتب : أحمد الجندي

10:59 ص 10/11/2025
كتب- أحمد الجندي:
تصوير- هاني رجب:

رصدت عدسة مصراوي، انتظام عمليات التصويت داخل لجان منطقة المنيب، في اليوم الأول من انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وسط حالة من الهدوء والاستقرار.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد حسين جمال بمنطقة المنيب شارع البحر الأعظم إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم الدخول وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

انتخابات مجلس النواب 2025 صناديق الاقتراع التصويت منطقة المنيب

