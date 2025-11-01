أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من السبت 1 نوفمبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والعظمى في القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أن الشبورة المائية صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الدلتا وشمال الصعيد يومي الأحد 2 نوفمبر والإثنين 3 نوفمبر.