أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والعظمى في القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

وأضافت أن هناك فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء.

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

