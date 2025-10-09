أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة تاريخية نحو السلام العادل، مشددًا على أنه يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد حرب استمرت أكثر من عامين.

وقال شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، إن فكرة التهجير إلى سيناء التي روجت لها بعض الأطراف انتهت تمامًا، مضيفًا أن مصر أحبطت هذه المخططات بحزمها الدبلوماسي وحمايتها لأمنها القومي.

وأوضح أن الاتفاق يشكل إطارًا أساسيًا لتسوية الصراع، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف، مع ضرورة التقدم نحو مفاوضات لتبادل الأسرى وضمان احترام السيادة الدولية.

وأشار شهاب إلى أن موقف مصر في أزمة مياه النيل مع إثيوبيا يعكس التزامها بالشرعية الدولية، مؤكدًا أن القاهرة تمسكت بحقوقها التاريخية دون التفريط، مستشهدًا بنجاحها في قضية طابا كدليل على هذا النهج.

وأضاف أن مصر وقفت بحزم ضد الحرب على غزة منذ البداية، قائلًا إن رفضها القاطع للتهجير ودعمها للسلام العادل أثبتا صحة رؤيتها، مما جعل اتفاق غزة شاهدًا على قوتها الدبلوماسية.