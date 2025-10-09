محافظ الجيزة: تنمية مهارات العاملين وتحسين الأداء الإداري والخدمي

مصر تبحث تعظيم الاستفادة من 17 عنصرًا أرضيًا نادرًا بدلًا من تصديرها خامًا

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أوائل الدورات التدريبية الذين حصلوا على المراكز الأولى في برامج مركز التنمية المحلية بسقارة ومركز التنمية البشرية بديوان عام المحافظة للعام 2024/2025.

وهنأ محافظ الجيزة، خلال كلمته، المكرمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا حرصه على دعم جهود العاملين في تنمية مهاراتهم وتحسين آليات الأداء الإداري والخدمي.

وأشار إلى أن المحافظة تتيح لجميع العاملين الفرصة للمشاركة في البرامج التدريبية ضمن خطة تنمية الموارد البشرية، التي تستهدف إعداد كوادر قادرة على تنفيذ خطط التطوير بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإدارية.

ووجّه المحافظ، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية ومدير إدارة التدريب، بضرورة حصر احتياجات العاملين من الدورات التدريبية التي لا تتوافر بالمراكز الحكومية، والعمل على التعاون مع الجهات المعتمدة لتوفير برامج تدريبية متقدمة ترفع كفاءة العنصر البشري وتنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المحافظ، مع المكرمين نتائج ومحتوى الدورات التدريبية التي شاركوا بها، مؤكدًا أهمية تطبيق المشروعات والأفكار التطويرية التي أعدها المتدربون داخل الإدارات المختلفة بالمحافظة.

واستمع المحافظ، إلى رؤى ومقترحات الحضور حول تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات، موجهًا ببحثها ودمجها ضمن خطة التطوير القادمة للمحافظة.

شهد الحفل تكريم القائمين على العملية التدريبية للعام المالي 2024/2025، تقديرًا لجهودهم في دعم وتنفيذ البرامج التدريبية وتنمية مهارات العاملين.

