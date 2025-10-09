كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

متحدث الأوقاف: قوافل "صحح مفاهيمك" تهدف لبناء جيل واعٍ وترسيخ قيم الانتماء

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تنفذ قوافل دعوية بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية تحت عنوان «بالعلم والعمل ترتقي الأوطان وتنتصر»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي وتكثيف الوجود الدعوي داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في توعية الطلاب بقيم الانتماء والمسؤولية وتعزيز روح التعاون والعمل الجاد ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والحوار.

ضياء رشوان: ترامب يسعى لإنهاء مفاوضات غزة قبل إعلان "نوبل للسلام" الجمعة

كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن ارتباط محتمل بين الجدول الزمني لمفاوضات غزة الجارية وبين مصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب قد يسعى إلى إنهاء المفاوضات سريعًا قبل موعد إعلان جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة القادم.

أحمد موسى: مصر تدعو للسلام وتلعب دوراً محايداً لإنهاء حرب غزة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن أمله في توقيع اتفاق سلام في شرم الشيخ لإنهاء الحرب على قطاع غزة المستمرة لأكثر من عامين، مشدداً على ضرورة عدم إفشال المفاوضات الجارية من قبل أي طرف سواء "إسرائيلي أو حمساوي"

زاهي حواس يكشف كواليس فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أنه فخور بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو".

هل يجوز دخول المعتمر دورة المياه بحقيبة بها مصحف؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال زينب من الشرقية، التي قالت: "أنا رايحة العمرة قريبًا، ولو دخلت حمامات الحرم والشنطة فيها هل هذا حرام؟