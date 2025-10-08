قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تنفذ قوافل دعوية بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية تحت عنوان «بالعلم والعمل ترتقي الأوطان وتنتصر»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي وتكثيف الوجود الدعوي داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في توعية الطلاب بقيم الانتماء والمسؤولية وتعزيز روح التعاون والعمل الجاد ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والحوار.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أوضح الدكتور رسلان أن الوزارة تستهدف من خلال هذه القوافل الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية، قائلًا: «نسعى إلى أن يكون لنا حضور نوعي في المدارس على مستوى الجمهورية، وإن لم نتمكن من الوصول إلى كل مدرسة خلال العام الأول، فإن الجهد مستمر، ولدينا مسارات موازية نصل من خلالها إلى الجميع، مثل مراكز الشباب وقصور الثقافة».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن القوافل لا تقتصر على تصحيح المفاهيم الخاطئة فقط، بل تعمل كذلك على ترسيخ القيم الإيجابية، موضحًا أن الهدف هو إقامة حوار مفتوح مع الطلاب، وقال: «نحن لا نفرض فكرًا على أحد، بل نتحاور بتواضع، ونستمع لأبنائنا وبناتنا، لنغرس فيهم الوعي والانتماء بمودة واحترام».

وأشار إلى أن الوزارة تراعي في اختيار موضوعات القوافل التوقيت والمواسم المختلفة، فمع بداية العام الدراسي يجري التركيز على مواجهة ظاهرة التنمر، وخلال شهر أكتوبر يتم تناول قيم الانتماء وبناء الأوطان، كما يجري الحديث عن الغش في الامتحانات في الفترات التي تسبقها، مؤكدًا أن هذه الرسائل التربوية تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء منذ الصغر.

وأكد الدكتور رسلان أن القوافل تأتي في إطار الخطة الدعوية الشاملة لوزارة الأوقاف، التي تجمع بين العلم والدين والعمل لبناء جيل واعٍ يسهم في نهضة وطنه وتقدمه، مشددًا على أن الوزارة تحرص على مواجهة الفكر المنحرف بالعلم والحوار والتواصل المباشر مع الشباب.