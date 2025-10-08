كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن ارتباط محتمل بين الجدول الزمني لمفاوضات غزة الجارية وبين مصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب قد يسعى إلى إنهاء المفاوضات سريعًا قبل موعد إعلان جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة القادم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرشوان في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر قناة النهار.

وأوضح رشوان أن هذا التصور يمثل "زاوية نظر أمريكية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المفاوضات قد تستغرق بضعة أيام إضافية في حال العمل على التوصل إلى "اتفاق شامل وكبير".

وأشار إلى أن هذا الهدف يتوافق مع ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الرئيس ترامب يمتلك "إرادة حقيقية لإنهاء الحرب ودعم جهود السلام".

وفي سياق المحادثات الجارية، بيّن رئيس هيئة الاستعلامات أن الجلسات الحالية بدأت بالتركيز على قضايا محددة، وهي، مناقشة خطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإيقاف شامل لإطلاق النار في القطاع.

وأضاف رشوان أن الخطة الأمريكية تضمنت خريطة تحدد ترتيبات الانسحاب مقابل موافقة حركة حماس على وقف إطلاق النار الكامل، على أن يتبع ذلك الإفراج عن الأسرى من الجانبين.

وشدد على أن تنفيذ هاتين النقطتين الجوهريتين سيفتح الباب لمناقشة القضايا الأكثر عمقًا، مثل مستقبل القطاع، وإعادة الإعمار، وتقديم الضمانات الأمنية طويلة المدى، وهي مرحلة أكد أنها قد تحتاج "مزيدًا من الوقت" ولكنها تمثل الخطوة الأهم نحو تسوية شاملة للنزاع.