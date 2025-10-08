إعلان

أحمد موسى: مصر تدعو للسلام وتلعب دوراً محايداً لإنهاء حرب غزة

كتب : داليا الظنيني

09:22 م 08/10/2025

أحمد موسى

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن أمله في توقيع اتفاق سلام في شرم الشيخ لإنهاء الحرب على قطاع غزة المستمرة لأكثر من عامين، مشدداً على ضرورة عدم إفشال المفاوضات الجارية من قبل أي طرف سواء "إسرائيلي أو حمساوي".

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يشعر بالحزن إزاء ما يحدث في غزة، مؤكداً على دور مصر الواضح والداعم للشعب الفلسطيني، ومشيراً إلى حديث الرئيس الأمريكي ترامب المتكرر عن مفاوضات شرم الشيخ.

أكد موسى أن المفاوضات تتناول "قضايا شائكة" تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مشدداً على أن "الخطة هي خطة الرئيس ترامب"، وداعياً إلى العمل على تطبيق هذا الاتفاق.

وتابع : "نريد أملاً وسلاماً ونوقع اتفاقاً ونشتغل على الاتفاق... دائماً مصر تدعو للسلام، عايزين نوقف الحرب".

وأشار إلى أن المفاوضات المهمة تستمر طوال اليوم في شرم الشيخ للوصول إلى اتفاق، مؤكداً أن الجانبين "الأمريكي والمصري مستعجلين لوقف سفك الدماء وإدخال المساعدات لأهالي غزة"، ومشدداً على الثقة الكبيرة في الرئيس السيسي ودور مصر "المحايد".

