أحمد موسى: مصر تدعو للسلام وتلعب دوراً محايداً لإنهاء حرب غزة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن أمله في توقيع اتفاق سلام في شرم الشيخ لإنهاء الحرب على قطاع غزة المستمرة لأكثر من عامين، مشدداً على ضرورة عدم إفشال المفاوضات الجارية من قبل أي طرف سواء "إسرائيلي أو حمساوي".

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يشعر بالحزن إزاء ما يحدث في غزة، مؤكداً على دور مصر الواضح والداعم للشعب الفلسطيني، ومشيراً إلى حديث الرئيس الأمريكي ترامب المتكرر عن مفاوضات شرم الشيخ.

أكد موسى أن المفاوضات تتناول "قضايا شائكة" تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مشدداً على أن "الخطة هي خطة الرئيس ترامب"، وداعياً إلى العمل على تطبيق هذا الاتفاق.

وتابع : "نريد أملاً وسلاماً ونوقع اتفاقاً ونشتغل على الاتفاق... دائماً مصر تدعو للسلام، عايزين نوقف الحرب".

وأشار إلى أن المفاوضات المهمة تستمر طوال اليوم في شرم الشيخ للوصول إلى اتفاق، مؤكداً أن الجانبين "الأمريكي والمصري مستعجلين لوقف سفك الدماء وإدخال المساعدات لأهالي غزة"، ومشدداً على الثقة الكبيرة في الرئيس السيسي ودور مصر "المحايد".