نائب وزير الصحة يجري جولة ليلية مفاجئة لـ 3 مستشفيات بالإسكندرية

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية ليلية مفاجئة شملت مستشفيات شرق المدينة، ورأس التين، وجمال عبدالناصر التابعة للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للمتابعة الميدانية لجودة الخدمات الطبية المقدمة وضمان تلبية احتياجات المرضى.

وبحسب بيان، أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بمستشفى شرق المدينة، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ووجه باستبدال الكراسي المتحركة المتهالكة بأخرى جديدة فوراً، كما اطلع على سجلات الحضور والانصراف، وأحال المتغيبين عن العمل دون إذن للتحقيق لضمان الانضباط الإداري، وأصدر توجيهات بإعادة توزيع طفايات الحريق وفق اشتراطات السلامة، مع تفعيل معمل الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تشغيله، واستبدال الفرش غير الطبي لتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة للعاملين والمرضى، كما وجه بإعداد تقرير دقيق باحتياجات المستشفى من القوى البشرية لدعم منظومة العمل.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير انتقل لتفقد مستشفى رأس التين، حيث راجع أداء أقسام الاستقبال والطوارئ، ووجه مديرية الشؤون الصحية بتقييم أداء شركة الأمن والنظافة المتعاقدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات، كما اطلع على احتياجات المستشفى، ووجه بالتنسيق مع إدارة الأشعة بالوزارة لإصلاح أعطال أجهزة الرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، والسونار، حيث بدأت الإجراءات فوراً خلال الجولة، وأحال المتغيبين عن العمل دون إذن للتحقيق لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجولة اختتمت بزيارة مستشفى جمال عبدالناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي، حيث أعرب نائب الوزير عن استيائه من نقص الأطباء الاستشاريين والأخصائيين مقارنة بعدد المترددين، ووجه مديرة فرع التأمين الصحي بالإسكندرية هاتفياً بإعداد تقرير عاجل باحتياجات المستشفى من القوى البشرية، ومراجعة توزيع الأطقم الطبية لضمان تغطية الخدمات بالكامل، كما استمع إلى شكاوى المرضى، ووجه بحجز مريض واجه صعوبات إدارية على الفور لضمان حصوله على الرعاية الطبية دون تأخير.

وأكد «عبدالغفار» أن نائب الوزير شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتحسين بيئة العمل، وتوفير خدمات طبية ميسرة وآمنة للمواطنين. وأشار إلى أن الجولات المفاجئة ستستمر لمتابعة سير العمل ميدانيًا، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.