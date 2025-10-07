كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الحكومةَ بضرورة تبني استراتيجية وطنية عاجلة للتوسع في التصنيع الزراعي بدلًا من تصدير المنتجات الزراعية الخام، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة للتصنيع الزراعي تمثل مخرجًا حقيقيًّا لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني وزيادة عوائد الدولة من صادراتها الزراعية.

وأكد سليم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استمرار تصدير المحاصيل الزراعية في صورتها الخام يُفوِّت على مصر فرصًا هائلة لزيادة الدخل القومي، ويؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل في قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والنقل، فضلًا عن فقدان القدرة على التحكم في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية المصنعة، موضحًا أن تصدير منتجاتنا دون تصنيعها يؤدي إلى إهدار القيمة المضافة بتصدير المحاصيل الزراعية خامًا دون تصنيع، وخسارة فرص عمل حقيقية يمكن أن توفرها مصانع التصنيع الزراعي في الريف والمدن، واعتماد غير آمن على تقلبات الأسواق العالمية للمنتجات الخام، إضافة إلى عدم استغلال الإمكانات المصرية في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

وطالب النائب بإنشاء مناطق صناعية متخصصة للتصنيع الزراعي في المحافظات الزراعية الكبرى، مع منح حوافز استثمارية وضريبية لجذب المستثمرين، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ لإقامة مصانع تعبئة وتصنيع للمنتجات الزراعية الاستراتيجية وتقديم دعم فني وتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، مع إطلاق برنامج قومي لتدريب الشباب في مجال الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي؛ لزيادة كفاءة الكوادر العاملة، وتسهيل إجراءات التصدير للمنتجات الزراعية المصنعة وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة لفتح أسواق خارجية.

وأكد سليم أن الاهتمام بالتصنيع الزراعي يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها زيادة عوائد الصادرات الزراعية 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بتصديرها خامًا وخلق آلاف من فرص العمل في القرى والمراكز والمحافظات الزراعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق استقرار سعري للمحاصيل الزراعية داخليًّا، بسبب ضبط السوق بعد التصنيع والتخزين، إضافةً إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، مطالبًا الحكومة بالإسراع في الاهتمام بهذا الملف.