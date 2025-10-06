كشف محمد جبران، وزير العمل، أن العقود في قانون العمل الجديد أصبحت أكثر مرونة، بما يحقق التوازن بين احتياجات صاحب العمل وحقوق العامل.

وقال الوزير: العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة طردية، ومفيش إجبار لصاحب العمل إنه يحتفظ بالعامل غصبًا عنه، المهم أن تكون العلاقة منضبطة والعقد مكتوب وواضح.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمنع التحايل الذي كان يحدث في العقود محددة المدة، ويضمن حقوق الطرفين بشكل قانوني.

