وزير العمل: لا إجبار على صاحب العمل في العقود غير محددة المدة بالقانون الجديد

كتب : محمد أبو بكر

10:54 م 06/10/2025

محمد جبران وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، أن العقود في قانون العمل الجديد أصبحت أكثر مرونة، بما يحقق التوازن بين احتياجات صاحب العمل وحقوق العامل.

وقال الوزير: العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة طردية، ومفيش إجبار لصاحب العمل إنه يحتفظ بالعامل غصبًا عنه، المهم أن تكون العلاقة منضبطة والعقد مكتوب وواضح.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمنع التحايل الذي كان يحدث في العقود محددة المدة، ويضمن حقوق الطرفين بشكل قانوني.

