الجيزة: حملة نظافة مكبرة في إمبابة- صور

بعد مرض "HFMD".. إجراءات التعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، تابع انطلاق حملة نظافة مكبرة بشارع الوحدة بحي إمبابة، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتحسين البيئة العامة بمختلف المناطق.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان محافظة الجيزة، الاثنين، أن الحملة نُفذت بمشاركة فرق هيئة النظافة والتجميل، وشملت رفع المخلفات والتجريد، إلى جانب أعمال الدهانات وطلاء البلدورات وتحسين الأرصفة لإضفاء مظهر حضاري يتماشى مع خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية في الشوارع الحيوية.

كما أوضح أن الحملة تضمنت إعادة تأهيل صناديق القمامة وطلاءها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالشكل العام وتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والتجميل على مستوى جميع الأحياء والمراكز، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لأعمال النظافة والتنسيق المستمر بين الأحياء وفرق العمل الميدانية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تلك الجهود تأتي حرصًا على تحقيق رضا المواطنين وإظهار محافظة الجيزة بالمظهر اللائق والحضاري الذي يعكس مكانتها.

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر