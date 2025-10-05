ضبط 76 طن لحوم ومقطعات دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة بالقاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمشرف على شؤون الأسواق، أن هناك تعليمات مشددة صادرة إلى مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، ورؤساء الأحياء، للتفتيش المستمر على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها في مختلف مناطق العاصمة، للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المطروحة للمستهلكين.

وفي هذا الإطار، تمكنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط 76 طنًا و461 كجم من اللحوم ومقطعات الدواجن المذبوحة خارج المجازر المرخصة، إضافة إلى كميات من اللحوم ومصنعات الدواجن مجهولة المصدر، ودواجن مستوردة من البرازيل وأستراليا منتهية الصلاحية، وذلك بنطاق حي الخليفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا ضرورة تفعيل أعمال التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في جميع أحياء العاصمة.

